Rob Dekay vader geworden van dochter

Rob Dekay en zijn vriendin Lidy zijn ouders geworden van een dochter. Op Instagram delen de twee woensdag een foto van de kleine.

“De koude kille straten zet ze in een ander licht. De winter net begonnen, toch de zomer al in zicht”, schrijven Rob en Lidy bij de foto. “We zijn blij dat je er eindelijk bent.” Dochtertje Noes Elyda Hamek wordt in het Indonesisch hartelijk welkom geheten in de wereld. “Selamat datang.”

Afgelopen september maakte Dekay bekend dat hij en Lidy een dochtertje verwachtten. De zanger deelde niet wanneer de kleine precies geboren is.