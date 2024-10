Ria Valk klaar met Ali B: ‘Met hem hoef ik geen contact meer’

The Voice Of Holland keert terug op tv en dat vindt Ria Valk helemaal prima. Al is daar volgens haar geen plek meer voor Ali B. Nadat hij in haar bijzijn in 2013 herhaaldelijk een meisje lastigviel in een cafetaria hoeft ze geen contact meer met hem. “Dat meisje zei tegen mij: “Wat een idioot is dat”. Dat was toen al, moet je nagaan,” vertelt ze deze week in Weekend.

Ria Valk vindt het prima dat The Voice Of Holland terugkeert op tv en geeft zelfs toe dat ze het programma heeft gemist. Ook heeft ze wel een idee wie er in de rode stoelen plaats mogen nemen. “Ik vind dat we Nick Schilder, Anouk en Waylon moeten neerzetten. Waylon is een vreemdganger, maar dat is tussen hem en Bibi, hij heeft bij The Voice niks gedaan. Ik vind Waylon steengoed, ik ben fan.” Zelf in de jury plaatsnemen zal Ria nooit doen. “Ik ben niet goed in het beoordelen van mensen.” Wie zou het vierde jurylid dan moeten zijn? “Ben Cramer zou een goeie zijn. Hij heeft er verstand van en is een fantastische zanger.”

Idioot

Aan oud-jurylid Ali B wil Ria zo min mogelijk woorden vuil maken. Ze had namelijk al vrij vroeg in de smiezen hoe hij in elkaar zit. “Met hem hoef ik geen contact meer te hebben. Tijdens de opnames van Op Volle Toeren in 2013 liepen we in Breukelen rond en daarna ging hij met de ploeg eten bij een cafetaria. Daar liep een heel knap meisje rond, hij bleef maar achter haar aanlopen. Herhaaldelijk hoorde ik hem zeggen: “Geef me nou je nummer, dan gaan we een keer eten”. Dat meisje zei tegen mij: “Wat een idioot is dat”. Dat was toen al, moet je nagaan.”

