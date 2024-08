Relatie Kim Feenstra sinds vorig jaar voorbij

Kim Feenstra en Stanley Tailor zijn niet langer samen. Het model en de oud-voetballer, ouders van zoontje Brooklyn, beëindigden vorig jaar hun relatie.

“De situatie nu is dat ik single ben”, zegt Feenstra in de podcast Kim & Kim die ze samen met Kimberley Klaver maakt. De 38-jarige Feenstra had sinds 2016 een relatie met Tailor (42) en beviel in 2020 van zoontje Brooklyn.

Volgens Feenstra gaat het co-ouderschap haar en Tailor goed af. “Ik merk wel dat mijn kind er weinig tot geen last van heeft”, zegt ze. “Maar het gaat eigenlijk gewoon heel goed.”