Rechter doet uitspraak in gijzelingszaak Bas Muijs

De rechtbank in Utrecht doet donderdag uitspraak tegen de man en vrouw die GTST-acteur Bas Muijs vorig jaar zouden hebben gegijzeld en mishandeld. De acteur werd in maart 2023 onder valse voorwendselen naar Arnhem gelokt, waar hij werd mishandeld.

Het Openbaar Ministerie (OM) achtte bij de behandeling van de zaak bewezen dat de 41-jarige Harry W. uit Arnhem de acteur heeft geprobeerd te doden. Ook achtte het OM poging tot afpersing en wederrechtelijke vrijheidsberoving bewezen. Het OM eiste begin oktober vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Tegen de andere verdachte in de zaak, de 33-jarige Madelon L., eiste het OM een werkstraf van tweehonderd uur voor de wederrechtelijke vrijheidsberoving van Muijs.

W. vertelde dat zijn vriendin hem voorafgaand aan de mishandeling had verteld dat Muijs en een andere man haar tijdens een vakantie hadden verkracht. De 41-jarige man wilde Muijs een lesje leren en hem geld laten betalen. Het tweetal wilde ook dat Muijs in een video zei dat hij zijn ex had verkracht en dreigde het filmpje op internet te zetten.

W. moet sowieso bij de uitspraak aanwezig zijn. Dat was een van de voorwaarden voor de schorsing van zijn voorarrest. L. mag zelf kiezen of zij bij de uitspraak aanwezig is.

De 47-jarige Muijs was niet aanwezig bij de behandeling van de zaak. De acteur heeft ook geen gebruikgemaakt van zijn spreekrecht.