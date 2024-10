Rapper Boef over lancering horecazaken: ‘Hier word je als eigenaar lijp van’

Rapper Boef heeft verrast gereageerd na de recente lancering van zijn nieuwe horecaformule Chick&Cheez. “Hier word je als eigenaar lijp van”, deelt hij op zijn Instagram Stories bij reacties van klanten die door die razendsnelle uitverkoop net te laat waren. De 31-jarige artiest reisde onlangs vanuit zijn woonplaats Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten naar Nederland af om bij de opening van de ruim vijftig vestigingen te zijn.

Om de teleurgestelde bezoekers tegemoet te komen, deed Boef een belofte. “Volgende week koop ik 10 vrachtwagens aan spullen in”, aldus de rapper.

Al in de loop van zondagavond kondigde Boef aan de drukte niet meer bij te kunnen benen. “We zijn letterlijk aan het ontploffen. Duizenden bestellingen per dag, we proberen alles zo goed mogelijk te managen”, schreef hij in een bericht op zijn Instagram Stories waarin hij ook aangaf de bezorggebieden tijdelijk te hebben verkleind. “We doen er alles aan om zo snel mogelijk weer uit te kunnen breiden naar meer postcodes, maar geef het even. Natuurlijk had je succes verwacht, maar dit is echt absurd”.

Chick&Cheez deelt zijn filialen met de al bestaande fastfoodketens Johnny’s Burger Company en O’Tacos. Met die twee bedrijven, die ook uitsluitend halalgerechten verkopen, werkte de artiest begin dit jaar al samen door het ontwikkelen en lanceren van de zogenoemde Boef Burger.