Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman in verwachting van eerste kindje

Drievoudig Olympisch zwemkampioen Ranomi Kromowidjojo en haar man en eveneens Olympisch kampioen Ferry Weertman verwachten hun eerste kindje. Dat maken de twee voormalige zwemmers maandag bekend op Instagram. “Golven maken op een hele nieuwe manier! Onze kleine zwemmer heeft zijn eerste race al gewonnen”, schrijven de twee bij een foto van hen.

Op de foto is de zwangere buik van Kromowidjojo goed te zien. Het stel houdt een rompertje vast met erop geschreven ‘baby 2025’. Wanneer de meervoudige Europese en wereldkampioene precies is uitgerekend, is niet duidelijk. De 34-jarige Kromowidjojo trouwde in september 2022 met de 32-jarige Weertman, oud-zwemmer in het open water.