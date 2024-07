Raad de BN’er: wie staat er op deze jeugdfoto?

Dit manneke viert vandaag alweer zijn 48e verjaardag en is de trotse vader van twee kinderen. Hij is bekend van zowel de radio als televisie. Op de tv brak hij door dankzij zijn werk bij de EO, maar uiteindelijk kwam er een kink in de kabel en liep die samenwerking stuk.

De presentator treurde niet lang en ging vrolijk door op tv, eerst bij een lokale omroep en daarna bij RTL5. Vandaag de dag is hij één van de vaste gezichten bij een populair entertainmentnieuwsprogramma.

