Paul de Leeuw blaast 65 kaarsjes uit met groots concert in Ahoy

Tekst: Denise Delgado

Paul de Leeuw staat op vrijdag 26 maart 2027 in Rotterdam Ahoy stil bij zijn 65e verjaardag met een bijzonder concert. In de show Paul & Meer Vrienden deelt hij het podium met Simone Kleinsma, Cor Bakker, Jan Smit, Douwe Bob, Richard Groenendijk en Claudia de Breij. De kaartverkoop begint zaterdag.

Het concert is een vervolg op de drie uitverkochte optredens die Paul in november 2025 in Ahoy gaf. Volgens de artiest waren die avonden een onverwacht hoogtepunt in zijn loopbaan. Hij dacht destijds dat het zijn laatste grote concert zou zijn, maar uiteindelijk stonden er drie shows op het programma en waren de reacties overweldigend.

Paul vertelt dat juist die enthousiaste reacties ervoor zorgden dat het idee ontstond om zijn 65e verjaardag groots te vieren. Veel mensen lieten weten dat de concerten niet bij een eenmalig optreden mochten blijven en dat ze zijn muziek en zijn muzikale vrienden hadden gemist. Daarom is hij naar eigen zeggen ‘apetrots’ dat hij opnieuw in Ahoy mag optreden. “Dit keer met nog meer vrienden, liedjes waar we nog niet aan toe zijn gekomen en natuurlijk de bekende hits.”

Als zanger scoorde Paul de Leeuw met nummers als ‘k Heb Je Lief, Zonder Jou, Blijf Bij Mij, Droomland, De Steen, Samen Zijn en Vlieg Met Me Mee (Naar De Regenboog).

