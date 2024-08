Patrick Martens na drie jaar weer vrijgezel

De relatie van Patrick Martens is voorbij. Dat vertelt de 46-jarige acteur in de podcast Patrick & Eline. Martens was drie jaar lang samen met Nick.

Martens is momenteel “al drie maanden single”, vertelt hij. Hij heeft nog niet met nieuwe mannen gedatet. “Daar heb ik ook geen zin in. Ik moet even loskomen van zo’n driejarige relatie. Ik heb er totaal geen behoefte aan.”

De acteur vertelde drie jaar geleden vlak voor de feestdagen dat hij het geluk in de liefde had gevonden. “Ik zit dit keer niet alleen aan de kersttafel”, zei hij toen voor de camera van Shownieuws.