Pas bevallen Marieke Elsinga: ‘Mis m’n werk’

Marieke Elsinga is nog maar net bevallen van haar dochter Noa, maar nu al mist ze haar werk bij de radio. Dat deelt de Qmusic-presentatrice zaterdag op Instagram.

Elsinga, die half augustus beviel van haar tweede kindje, had haar volgers zaterdag net getipt om net als zij naar de documentaireserie Het jaar van Douwe Bob te kijken, toen er in die serie beelden van de zanger in de Qmusic-studio opdoken. “Puur toeval”, deelde Elsinga in een volgende video. Toch begon het te kriebelen. “Oooh als ik beelden uit de studio zie mis ik m’n werk! I know: 8 dagen geleden bevallen, ik blijf nog effe thuis. Maar ik houd zo van m’n werk”, schrijft ze.

Instagram: Marieke Elsinga

Elsinga ging begin juli met zwangerschapsverlof. Haar plek in de ochtendshow Mattie & Marieke op Qmusic wordt vanaf 2 september tijdelijk overgenomen door tv-kok Miljuschka Witzenhausen.