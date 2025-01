Oos Kesbeke over uiterst succesvol 2024: ‘Onwerkelijk!’

Oos Kesbeke heeft een succesvol jaar gekend. De Augurkenkoning-realityster vindt het bizar dat hij zo populair is. Maar ook zegt hij: “Wat ik me tevoren niet zo heb gerealiseerd, is dat er mensen naar je toekomen omdat ze er iets aan hebben. Die halen steun uit het programma, omdat ze zich erin herkennen.”

Door Emelie van Kaam

Afgelopen jaar was het door de enorm populaire realityserie De Augurkenkoning toch wel jullie jaar. Hoe kijk je terug op dit succes?

Oos Kesbeke: “Als iets onwerkelijks. Je geeft toestemming om zo’n serie te maken en als je dan ziet wat er op je af gaat komen en wat een mégasucces het is. Gaat helemaal nergens meer over, het is bizar. Het scoorde zelfs beter dan Vandaag Inside. Beter? Dat kan toch helemaal niet! Dat is gewoon leuk natuurlijk.”

Welke gevoelens gaan er nog meer door u heen, terugkijkend op het programma?

“Wat ik belangrijk vind, en dat heb ik me tevoren niet zo gerealiseerd, is dat er mensen naar je toekomen omdat ze er iets aan hebben. Ik sprak bijvoorbeeld met een vrouw en haar dochter. In eerste instantie was die vrouw een beetje angstig om naar me toe te komen. Wat bleek nou, haar man was overleden, en zij haalde met haar dochter heel veel steun uit ons programma. Dat kwam ze speciaal vertellen. En dat realiseer je je helemaal niet, die impact. En alsof het zo moet zijn: dat herhaalt zich dan vervolgens. Ik heb heel veel berichtjes van mensen gekregen waarin hetzelfde stond, dat ze er steun uit halen. Maar ook berichten van ondernemers die zeggen: ’Bij ons is het net zo.’ Dat vind ik heel bijzonder.”

Emotioneert u dit ook?

’Soms ben ik een geëmotioneerde eikel. Ja, dat klopt. Dat zijn dingen die me gewoon raken. Als mensen zo oprecht zijn tegen je, dan raakt dat je. Absoluut.”

Marcella, de moeder van Camiel en Silvian, is overleden. Bent u er weleens trots op hoe uw jongens terecht zijn gekomen?

“Weet je, ik ben gewoon apetrots op ze. Ze zijn er nog lang niet, maar ze maken wel heel grote stappen. Het is wel een droom als vader dat je twee zoons in de zaak hebt.”

Vindt u zichzelf streng voor uw zoons?

“Ja. Weet je, ik ben een zeikerd af en toe. Maar dat is omdat ik gewoon wil dat zij niet in de kuilen stappen waarin ik ben gevallen. En ja, dan ben je af en toe maar een zeikerd, maar dan zullen ze later nog veel aan me denken.”

Wat is een van de kuilen die u liever had vermeden?

“Er zijn zat dingen, maar om er eentje te noemen: ik heb weleens in mijn enthousiasme een hele partij potten gemaakt waar ik naderhand helemaal niets aan had.”

Zakelijk zit het helemaal goed, wat wilt u nog graag in uw privé leven bereiken, samen met uw vriendin Farenas Rodriquez?

“Ik heb een fantastische vriendin. Wij wonen heerlijk boven de zaak en hebben het heel prettig. We lachen heel veel, wat wil ik dan nog meer?”

Is lachen het belangrijkste voor u in een relatie?

“Lachen én praten. Als je met iemand niet kunt praten, dan werkt het niet. Dus gewoon lekker kletsen met elkaar. Maar dus vooral ook heel veel plezier hebben met elkaar. Dat is toch heerlijk?!”

Bent u een goede luisteraar of een goede kletser in de relatie?

“Soms ben ik een slechte luisteraar. Maar wij hebben het alsnog heel leuk samen.”

In B&B Vol Liefde komt regelmatig voorbij dat mannen niks vragen aan een vrouw. Hoe bent u in uw relatie, vraagt u veel aan uw vriendin?

“Ik zou niet weten wat je bedoelt, maar als er iets moet gebeuren, dan vraag ik het gewoon heel lief aan haar. En dan komt het meestal allemaal wel goed.”

Ik heb het over interessevragen, wat een vrouw bijvoorbeeld zoal bezighoudt?

“Weet je, dat is een hoop flauwekul. Ik zal je vertellen, ik heb ook nog nooit naar B&B Vol Liefde gekeken. Tenminste, tien minuten. Ja, de meeste mensen kijken het dan af. Ik zeg toch ook: ik ben een beetje gek. Of gewoon druk zat. Haha!”

Beeld: Reni van Maren

