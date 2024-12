Om deze reden verplaatst Tjitske Reidinga theatertour

Tjitske Reidinga verplaatst haar theatertournee, omdat ze tijd nodig heeft om te rouwen om haar overleden ouders. Het spelen van haar voorstelling Portret, die onder meer over haar ouders gaat, valt de actrice te zwaar, deelt ze op Instagram.

“Twee dagen na mijn première overleed mijn vader plotseling. Een schok. In juni, tijdens de draaiperiode van Gooische Vrouwen, overleed mijn moeder. Beide ouders weg”, schrijft Reidinga. “Toen ik in september mijn tournee hervatte, merkte ik al snel hoe zwaar het mij viel. In de rouw zijn en iedere avond over je ouders praten viel me steeds zwaarder en het werd te confronterend.”

Reidinga had in deze voorstelling geen rol om zich achter te verschuilen, zo schrijft ze. Daardoor werd het optreden voor haar “steeds meer overleven”. “Ik moet daarom even wat rust nemen en tijd maken om te rouwen. Ik wil jullie mijn excuses aanbieden voor de verplaatsing van mijn tour en de teleurstelling die dit met zich meebrengt.”

Dinsdag werd bekend dat Reidinga de laatste anderhalve week meerdere theatershows had afgelast. Een reden werd toen niet gegeven. De 52-jarige actrice zou haar soloshow Portret in verschillende theaters in Nederland spelen.