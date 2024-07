Om deze reden is Frank Dane al weken afwezig bij Radio 538

Frank Dane is ook deze week niet te horen op Radio 538. De dj presenteert zijn programma al enkele weken niet door “familieomstandigheden”, bevestigt een woordvoerster van Talpa na berichtgeving van De Telegraaf.

“Frank Dane is momenteel inderdaad afwezig vanwege familieomstandigheden. Uit respect doen we daar verder geen uitspraken over”, zegt de woordvoerster. Bas Menting neemt deze week de presentatie van zijn middagshow over.

Het is nog niet bekend wanneer Dane terugkeert.