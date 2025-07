Oerlemans verkopen droomvilla met 6 miljoen dollar verlies op vraagprijs

Balen voor Reinout (54) en Daniëlle Oerlemans (52). Hun luxe villa in Beverly Hills, die ze zelf hadden opgeknapt, is uiteindelijk verkocht met een flinke korting. Dat schrijft zakenblad ‘Quote’. Hoewel ze er nog steeds miljoenen op verdienen, liep het deze keer niet zoals gehoopt.

Tóch nog winst

De riante villa werd aanvankelijk voor 32 miljoen dollar in de markt gezet, maar werd uiteindelijk voor 26 miljoen verkocht. Toch is er geen man overboord: Reinout en Danielle kochten het optrekje in 2021 voor 19,1 miljoen en houdt, zelfs met verbouwingskosten, waarschijnlijk nog een aardige winst over.

Zwembad en privétennisbaan

Voor die 26 miljoen dollar krijgt de koper flink wat luxe: een zwembad zoals je dat in een resort zou verwachten, een privétennisbaan en een ruim terras met uitzicht op een perfect onderhouden golfbaan. En dan zijn er ook nog een gastronomische keuken met dubbele kookeilanden én een wijnkelder.

Eerder wisten de Oerlemansjes al wél de jackpot te raken: hun spierwitte droomvilla werd in 2021 voor 70 miljoen dollar verkocht aan zanger The Weeknd. Dat was een van de grootste vastgoeddeals van het jaar. The Wall Street Journal sprak zelfs van ‘een van de grootste huizenverkopen van het jaar’ in LA.

Hun volgende project staat ook al klaar: het voormalige huis van filmlegende Alfred Hitchcock, dat ze voor bijna 9 miljoen dollar kochten.

