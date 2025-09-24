Nieuwe docu onthult Lil Kleine’s misstap in relatie met Anna Groeneveld

Het leek een nieuw hoofdstuk voor Lil Kleine (30), wiens echte naam Jorik Scholten is, en Anna Groeneveld (27). Maar hun liefdesverhaal liep pijnlijk af. In de nieuwe documentaire ‘Geen Rem’ spreekt Jorik openlijk over zijn slippertje.

Familie Anna keurt relatie af

De serie gaat uitgebreid in op zijn veelbesproken relatie met Anna. Jorik vertelt hoe hij haar ontmoette op een feestje op Ibiza en haar vrijwel meteen tot zijn vriendin bestempelde. Haar familie was minder enthousiast. “Hij smeet zijn iPad van tafel en stormde de kamer uit,” herinnert Anna’s zus Eva zich over de woedende reactie van haar vader.

Slippertje gemaakt

Het sprookje hield echter niet lang stand. Voor de camera biecht Jorik zijn vreemdgaan op. Zichtbaar ongemakkelijk, maar eerlijk, zegt hij: “Pappie heeft een slippertje gemaakt. Heel dom,” met een wrange glimlach. Jorik noemt zichzelf een ‘sukkel’ en erkent dat zijn misstap alles kapotmaakte.

Reputatie, carrière én relatie kwijt

Naast de liefdesperikelen speelt ook zijn muziek een grote rol in de documentaire. Na het schandaal rondom zijn ex Jaimie Vaes in 2022 verloor Lil Kleine reputatie, carrière én relatie. In oktober 2023 probeert hij zijn comeback met gastoptredens bij onder meer Tino Martin, Frenna en Ronnie Flex. “Je bent m’n gabber,” zingt hij uit volle borst mee met Tino tijdens het eerste optreden na lange tijd.

Zijn manager Sahir omschrijft werken met Jorik als een rollercoaster. “Er zijn mooie momenten, maar ook heel moeilijke. Soms ben je hem maanden kwijt, houdt hij zich niet aan afspraken en neemt hij niet op. Dat is ook de reden dat er nog geen nieuw album is.”

Het nieuwe album van Lil Kleine verschijnt nog deze maand, gevolgd door vijf jubileumshows in de Ziggo Dome in februari 2026, samen met Ronnie Flex, Jonna Fraser en Frenna.

Geen Rem is nu te zien op Prime Video.

