Nico Dijkshoorn noemt wangedrag op werkvloer DWDD ‘krankzinnig’

Nico Dijkshoorn vindt het “verdrietig” dat de herinneringen aan De Wereld Draait Door (DWDD) bezoedeld zijn door wangedrag op de werkvloer. “Je maakt deel uit van iets waarvan je dacht dat het legendarisch was en daar blijkt nu toch een vrij vervelende tegenkant aan te zitten”, zei de schrijver en columnist zondag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune.

“Ik vind dat wel verdrietig dat het er zo hard aan toe is gegaan achter de schermen”, vervolgde Dijkshoorn, die het wangedrag “ook totaal niet nodig” en “onzin” noemt. “Je moet nooit schreeuwen tegen mensen.”

Dijkshoorn, die jarenlang wekelijks een gedicht leverde voor DWDD, wist naar eigen zeggen wel dat het er soms stevig aan toe ging. “Maar dat vond ik eigenlijk heel normaal”, blikte hij terug. “Ik heb zelf in drie of vier schrijfteams gezeten, en dat was ook geen pretje. Maar ik dacht altijd gewoon: hard en eerlijk tegen elkaar.”

Krankzinnig

“Kijk laat ik duidelijk zijn: als jij nu voor me gaat staan en je gaat heel hard tegen me schreeuwen, dan doe ik m’n jas aan en ben ik weg. Daar houd ik helemaal niet van”, verduidelijkte Dijkshoorn. “Dat is wel zeker gebeurd en dat vind ik echt krankzinnig en dat valt me ook enorm van hem tegen”, zei de schrijver over presentator Matthijs van Nieuwkerk.

Van Nieuwkerk heeft bevestigd dat hij in zijn DWDD-periode “verbaal intimiderend” was en “daarbij grenzen overschreden” heeft. Hij ontkent echter dat er ook sprake is geweest van fysieke intimidatie.

De presentator kwam eind 2022 onder vuur te liggen door een publicatie in de Volkskrant over de werksfeer bij DWDD. Een speciale commissie onder leiding van Martin van Rijn deed na de publicatie ruim een jaar onderzoek naar de werkcultuur in Hilversum en kwam tot de conclusie dat het wangedrag wijdverspreid is, zowel bij de publieke omroep als bij de commerciële zenders. Sinds het Volkskrant-artikel heeft Van Nieuwkerk geen televisie meer gemaakt. Een samenwerking met RTL werd eerder dit jaar na uitkomst van het rapport van Van Rijn voorlopig uitgesteld.