Natuurpark Jandino in ere hersteld: gaat in november weer open voor publiek

Het natuurpark van Jandino Asporaat op Curaçao gaat weer open. Op Instagram deelt de cabaretier en ondernemer dat zijn Hòfi Mango op 11 november weer toegankelijk is voor publiek. Begin mei werd het park zwaar getroffen door noodweer.

“We hebben supergoed nieuws”, zegt Asporaat in een video vanaf de locatie. De cabaretier deelt dat alle tuinen, bruggen en paden weer hersteld zijn en dat er ook nieuwe tuinen zijn aangelegd. “We komen sterker terug dan waar we waren gebleven”, besluit hij.

Ravage

Asporaat vertrok in mei met spoed naar het eiland nadat zijn park was getroffen door noodweer en was verwoest door overstromingen. Op beelden van de ravage was te zien dat het water rondom de gebouwen op het park bijna een meter hoog was komen te staan.

Hòfi Mango, een terrein van 24 hectare op Curaçao, kwam in 2021 in handen van het bedrijf van Asporaat. Na renovatie ging het park open voor publiek.