Na drie maanden reizen blikken Suzan & Freek terug: ‘Ontzettend gaaf’

Het duo Suzan & Freek keert terug naar huis. Het muzikale echtpaar reisde de afgelopen drie maanden door Nieuw-Zeeland, Australië en Japan. Op Instagram delen Suzan Stortelder en Freek Rikkerink, zoals ze voluit heten, dat ze terugkijken op “een vette reis”.

“Ons avontuur zit er bijna op, wat was dit ontzettend gaaf!”, deelt het stel. “Een maand Nieuw-Zeeland, een maand Australië en 3 weken Japan: zo’n vette reis en zulke mooie landen. Morgen leveren we de camper in en is het tijd om weer naar huis te gaan. Drie geweldige maanden gehad!”

Stortelder en Rikkerink geven volgend jaar in mei en juni zes concerten in Ziggo Dome Amsterdam. Op 7 juni geven ze ook een show in het Sportpaleis in Antwerpen.