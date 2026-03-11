Musicalactrice Pia Douwes ontvangt koninklijke onderscheiding: ‘Ik mag de koning schrijven’

Pia Douwes heeft dinsdagavond een koninklijke onderscheiding gekregen. De zangeres en musicalactrice is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, als erkenning voor haar bijdrage aan de podiumkunsten en haar maatschappelijke inzet.

Uitreiking in Zaandam

Pia kreeg het nieuws te horen tijdens de première van Pia… Up close & personal in Zaandam. Burgemeester Mark Röell van Baarn reikte de onderscheiding namens de koning uit.

Tranen én humor

Pia was compleet overrompeld. Ze vertelde dat ze op het toneel stond te trillen en te huilen van emotie. “Dit is echt waanzinnig, ik ben gewoon platgeslagen eigenlijk.”

Tegelijk bleef ze zichzelf: met de microfoon in de hand maakte ze grapjes naar de burgemeester, die ‘helemaal uit Baarn’ was gekomen. “En u ook bedankt,” zei ze vervolgens, terwijl ze zich richtte tot de man die het doosje met de onderscheiding vasthield, tot groot plezier van het publiek. “Bent u assistent, hoe heet u?” Het publiek schaterde. “Floris. Oh, dat is die Floris die op de extra kaart moest, nee?”

Ook vroeg ze aan de burgemeester of ze de koning een bedankbrief mocht sturen. “Ik mag de koning schrijven!” riep ze trots.

Grote musicalcarrière

Pia is al jaren een vaste waarde in het musicalvak. Ze speelde hoofdrollen in onder meer Cats, Les Misérables, Evita en Sunset Boulevard. Internationaal werd ze bekend met haar vertolking van keizerin Elisabeth en ze stond ook als Velma Kelly in Chicago op zowel West End als Broadway.

Inzet buiten het toneel

Naast haar werk op het podium zet Pia zich in voor verschillende initiatieven. Ze is ambassadeur van Make-A-Wish Nederland, is betrokken bij de Ingeborg Douwes Stichting voor mensen met kanker en hun naasten, en draagt bij aan de ontwikkeling van nieuw musicaltalent.

