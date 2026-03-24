Monique Westenberg duikt de filmwereld in met rol in De Grote Sinterklaasfilm

Monique Westenberg (48) gaat acteren. Ze maakt haar debuut in ‘De Grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten’, zo heeft de productie bekendgemaakt bij de start van de opnames. Monique speelt in de film een weervrouw.

De film is het achtste deel in de populaire reeks en draait vanaf 1 oktober in de bioscoop. Bekende gezichten keren terug: Robert ten Brink is opnieuw Sinterklaas, Martien Meiland speelt weer Jean-Claude en ook Tineke Schouten is weer van de partij als Tante Poets.

Sneeuwstorm en code rood

In het verhaal krijgt Sinterklaas bij zijn aankomst in Nederland te maken met extreem weer. Door een zware sneeuwstorm en code rood dreigt pakjesavond in de knel te komen, terwijl de pieten alles op alles zetten om de cadeautjes toch op tijd te bezorgen.

Lees ook: Monique Westenberg onwijs trots op André Hazes

Succesreeks

De film wordt geregisseerd door Lucio Messercola, die sinds 2019 ieder jaar een sinterklaasfilm maakt. De reeks trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers.

Eerder al op de rode loper

Monique was in 2025 al aanwezig bij de première van De Grote Sinterklaasfilm en sprak toen op de rode loper over het contact met André Hazes na hun breuk.

Bekijk ook:

