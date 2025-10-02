Romantische Komedie Mannenharten 2 Filmpremiere Monica Geuze Lil Kleine

Monica Geuze gaat viral met hilarische imitatie van Lil Kleine

Tekst: Denise Delgado

02/10/2025

Monica Geuze (30) laat TikTok gieren met een video waarin ze haar ex Lil Kleine (30) imiteert. Bijna tien jaar na hun breuk scoort ze er honderdduizenden views, likes en reacties mee.

Nieuwe documentaire Lil Kleine

Het voormalige showbizzkoppel ging in 2016 uit elkaar, maar Monica lijkt daar inmiddels vooral de humor van in te zien. Ze greep een fragment uit de nieuwe documentaire van de rapper, waarin hij openhartig vertelt over zijn wilde leven en relatieperikelen.

Romantisch gebaar

Voor haar TikTok koos Monica een scène waarin Lil Kleine een vriend belt over een groot romantisch gebaar: een hotelkamer in Los Angeles vol rozenblaadjes. Wanneer de prijs tegenvalt, adviseert zijn vriend om Anna’s huis vol bloemen te zetten. Lil Kleine roept dan: “Ja, met duizend gewoon toch?” – een zin die Monica met veel gevoel voor humor playbackt.

De tekst gaat verder onder de TikTok-video.

@monicageuze

Jaaaa tog

♬ original sound – PrimeVideoNLBE

Reacties

Bekende vrienden als Romee Strijd, Tim Hofman en Anna Nooshin lagen dubbel van het lachen. Ook volgers reageren massaal: ‘Deze vrouw is echt goud,’ pent iemand. ‘Dit is pas iconisch,’ schrijft een ander. De video staat inmiddels op meer dan 900.000 views, maar van Lil Kleine zelf is nog geen reactie gekomen.

In de nieuwe documentaire van Lil Kleine doet de rapper een boekje open over zijn leven. Meer daarvan zie je in de video hieronder:

Bekijk ook:

BEELD: ANP/TIKTOK: @MONICAGEUZE

