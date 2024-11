Misdaadpodcastmaker Dionne Slagter openhartig over ’toxic’ relatie: hij bespeelde mij

In het voorwoord van het boek De Tindermoord, het verhaal van Mieke Oort, die door haar ex werd vermoord, schrijft misdaadpodcaster Dionne Slagter dat ook zij een bijzonder giftige relatie heeft meegemaakt, meldt het AD. “Ik trof in mijn verleden ook iemand die manipulatief was. Hij bespeelde mij, zonder dat ik het aanvankelijk doorhad”, schrijft Dionne in het voorwoord van het boek, dat is geschreven door slachtofferadvocaat Sébas Diekstra.

Langzaam werd ze in het web van haar inmiddels ex vastgesponnen, omschrijft ze. “Alles wat ik deed werd veroordeeld, hij wist het beter. Ik mocht niet liegen, hij deed het honderden keren per dag.”

‘Gewoon weglopen’ is geen optie, want je gaat op gegeven moment echt geloven dat je niets waard bent, beschrijft Dionne (34). “Pas toen ik uit deze relatie was ontsnapt, zag ik hoe slim hij het had aangepakt. Het gaat zo geleidelijk dat je pas na verloop van tijd doorhebt hoe abnormaal gedrag normaal wordt gemaakt.”

‘Wie niet luisteren wil, moet maar voelen’

Eén voordeel van zo’n giftige relatie te hebben meegemaakt, is dat ze narcisten nu herkent en daar “met een grote boog” omheen loopt en nu wél een leuke man heeft gevonden. Ze benadrukt dat een giftige man niet per se fysiek geweld gebruikt om zijn partner onder de duim te houden, maar hen door middel van manipulatie uiteindelijk laat geloven dat ze niets waard zijn, of ze dreigen de naasten van hun partner iets aan te doen. “Sommige relaties worden uiteindelijk een soort gijzeling. Vrouwen worden mentaal kleingemaakt. Femicide is de ultieme consequentie van dat gedrag. Als ze niet wil luisteren, dan moet ze maar voelen.”