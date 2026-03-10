Miljuschka poseert naakt voor sculptuur: ‘Een ode aan zichtzelf’

Miljuschka Witzenhausen (40) heeft meegewerkt aan een nieuw kunstproject waarvoor ze uit de kleren ging. Kunstenares Petra Flach (48) maakt een sculptuur van haar, waarbij de presentator zich van een kwetsbare, maar ook krachtige kant laat zien.

Authenticiteit

Flach deelde afgelopen weekend een video van het proces en vertelt dat het haar niet om de naam ging, maar om wat Miljuschka uitstraalt: zelfvertrouwen, echtheid en volledig jezelf durven zijn. Volgens haar groeide een ontmoeting uit tot een gezamenlijke missie, met body positivity als boodschap. ‘Niet haar naam stond op mijn wensenlijst, maar waar zij voor staat: zelfvertrouwen, authenticiteit en onvoorwaardelijk zichzelf zijn.’

Lekker zichzelf

‘Ze koos voor een uniek kunstwerk. Een statement van kracht. Een ode aan zichzelf,’ pent de kunstenares onder haar video op Instagram. In haar blog beschrijft ze hoe de dag verliep. Miljuschka zou binnen zijn gekomen in een comfortabel joggingpak, zonder make-up en ‘lekker zichzelf’. Daarna spraken ze uitgebreid over wensen en verwachtingen, met humor en directe communicatie.

Het uitkleden, vaak een spannend moment bij een casting, was volgens Flach bij Miljuschka juist heel vanzelfsprekend. Ze noemt haar houding krachtig en ontspannen, en zegt dat ze op dat moment ‘de echte Miljuschka’ zag.

De bedoeling is niet om een gefilterde of gemodificeerde versie te maken. Miljuschka wilde dat het beeld herkenbaar bleef en gaf Flach veel artistieke vrijheid. Volgens Flach zei Miljuschka zelfs: “Maak maar gewoon iets moois voor mij. Ik wil een echte Petra Flach.”

Onthulling

Het eindresultaat blijft niet achter gesloten deuren: het kunstwerk wordt op 17 maart onthuld, zo is bekendgemaakt.

