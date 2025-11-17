Miljuschka Witzenhausen

Miljuschka koopt haar huis terug na relatiebreuk: ‘Grootste dag uit m’n leven’

Tekst: Denise Delgado

17/11/2025

Voor Miljuschka Witzenhausen (40) brak maandag een bijzonder én emotioneel moment aan: de presentator en culinair expert heeft na een jaar van onzekerheid officieel haar eigen huis weten te kopen. Op Instagram deelt ze trots hoe ze bij de notaris haar handtekening zet.

Bloed, zweet en tranen

Voor Miljuschka is dit een mijlpaal die precies een jaar na de breuk met Philip van Ierschot extra betekenis krijgt en tot de belangrijkste gebeurtenissen van haar leven behoort. Het kostte haar een jaar voordat ze hoorde dat ze het huis mocht overnemen. ‘Na bijna een jaar, bloed zweet en tranen. Is het een feit. Ik heb het huis helemaal alleen gekocht. Onze thuishaven blijft,’ schrijft ze opgelucht.

In haar video vertelt ze dat ze keihard heeft gewerkt om het huis voor zichzelf en haar kinderen te behouden. “Dit is het magische moment. Ik ga mijn krabbel zetten,” zegt ze stralend, vlak voordat ze officieel tekent. Het huis stond eerst nog op naam van haar en haar ex, maar is nu volledig van haar alleen. Financieel is het volgens haar ‘een flinke dobber’, maar ze is vastberaden: “Ik ga het fixen.”

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Onder haar post stromen de felicitaties binnen van volgers én bekende collega’s als Chantal Janzen en Bridget Maasland. ‘Knap! Daar mag je trots op zijn. Gefeliciteerd,’ reageert een fan. ‘Powervrouw! Wat een heerlijk gevoel moet dit zijn!’ schrijft een ander.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @MILJUSCHKA

