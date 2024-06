Met deze wereldster zou André Rieu graag willen optreden

André Rieu zou graag met Bruce Springsteen optreden. De 74-jarige violist vertelt aan De Telegraaf dat dit “een droom” van hem is.

“Wie weet, ooit… Hij is net zo oud als ik en het zou geweldig zijn om hem in Maastricht, maar ook wereldwijd als gast te mogen begroeten”, zegt Rieu over de Amerikaanse zanger die deze week in Nederland is voor concerten in het Goffertpark in Nijmegen. “Ik houd enorm van zijn muziek en ben groot fan.”

Die droom komt nog niet uit tijdens de aankomende concertreeks van Rieu op het Vrijthof in Maastricht. Wat het publiek tijdens de shows de komende weken wel te wachten staat, houdt de violist nog even geheim. “Maar ik kan je verzekeren dat het allemaal weer fantastisch wordt aangekleed. De komende dagen wordt er in de aanloop naar 4 juli nog flink op het Vrijthof gebouwd. Ook dat is altijd weer een heerlijk moment voor iedereen.”

De jaarlijkse concertreeks blijft voor Rieu “het hoogtepunt” van het jaar. “Het voelt echt als thuiskomen. Ik zie in de stad alleen maar vrolijke gezichten. Een enorme eer dat al die fans naar Maastricht komen, de hele stad bruist dan een kleine maand lang. En als de weergoden ons goed gezind zijn, wordt het een groot feest, met volle terrassen.”