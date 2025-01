Merel Ek verrast door mannen van Vandaag Inside

Merel Ek kan vanaf dinsdag wekelijks plaatsnemen op een “speciale stoel” tijdens uitzendingen van Vandaag Inside. Vaste tafelgast René van der Gijp testte de massagetoestel voor de 30-jarige Ek, van wie vorige week bekend werd dat ze in blijde verwachting is van een jongetje.

Over hoe het daarmee gaat, vertelt de verslaggeefster dat ze “echt niet mag klagen”. “Een beetje misselijk in het begin, maar niet gekotst of wat dan ook. Dus dat is helemaal prima”. Over een naam is zij met haar vriend nog in dubio, grapt Ek. “We twijfelen eigenlijk nog tussen René en Johan”.

De onthulling deed Ek, die in oktober de Televizier-Ring Talent won, vorige week in het SBS-programma De Oranjewinter. Bij VI liet ze dinsdagavond weten op “bijna 20 weken” te zitten.