Meiden van K-otic blikken terug op roerige tijd na doorbraak: ‘Ik werd depri’

Tekst: Denise Delgado

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat K-otic doorbrak via ‘Starmaker’. In aanloop naar hun jubileumconcert kijken Rachel Kramer, Bouchra Tjon Pon Fon, Sita Vermeulen en Anna Speller in ‘Vriendin’ terug op die bijzondere periode én op wat er gebeurde toen het ineens voorbij was.

Na hun doorbraak ging het razendsnel. De groep groeide uit tot een enorme hit en de zangeressen belandden in een wervelwind van optredens, aandacht en hysterische fans. “Fans kwamen gillend achter de tourbus aan en sloegen op de ramen”, herinnert Sita zich.

Vervelende reacties

Toch beleefde niet iedereen die bekendheid op dezelfde manier. Waar sommige groepsleden veel bewondering kregen, kreeg Bouchra ook te maken met vervelende reacties. Haar relatie met Di-rect-drummer Jamie Westland zorgde zelfs voor extreme reacties van een fan. “Hij had zo’n diehard fan die een moodboard had gemaakt met allemaal foto’s van mij erop, net voodoo”, vertelt ze.

Sita ging solo

Toen Sita in 2001 besloot solo verder te gaan, veranderde er veel binnen de groep. K-otic ging nog even door, maar in 2003 kwam er definitief een einde aan het avontuur. Door ontwikkelingen bij het platenlabel en druk om zo veel mogelijk uit het succes te halen, besloten de leden uiteindelijk zelf te stoppen.

Juist daarna begon een lastige periode. Vooral voor Bouchra had het einde van K-otic grote impact. “Ik werd depri toen alles opeens weg was, sloot me een tijdje op”, zegt ze. Ze kreeg bovendien te horen dat het succes zogenaamd was mislukt, terwijl de groep zelf had besloten om te stoppen.

Financieel zwaar

Ook financieel kreeg ze het zwaar. “Ik bleef als alleenstaande moeder achter met twee kleine kinderen, redde het financieel niet en kwam terecht in de opvang. Daar zaten we wel een jaar, ik kreeg maar geen urgentie.”

Opnieuw hun draai vinden

De andere zangeressen moesten ook opnieuw hun draai vinden. Anna koos voor een toneelopleiding, Rachel ging terug naar Rotterdam en werkte in een winkel om rond te komen, terwijl Sita haar weg vond in de musicalwereld.

Inmiddels hebben de vrouwen hun leven weer opgebouwd. Rachel viel veel af na een gastric bypass, Bouchra vond rust in yoga en Sita is nog altijd actief op het podium.

Ter ere van het 25-jarig jubileum keert K-otic dit jaar terug voor een concert. De belangstelling daarvoor blijkt groot, want het eerste optreden was binnen twintig minuten uitverkocht.

Bron: Vriendin.nl