Sita Vermeulen

Sita Vermeulen vindt begeleiding na talentenjachten onvoldoende

Tekst: Sabine Krouwels

08/10/2025

Toen Sita Vermeulen aan Starmaker meedeed was de begeleiding veel beter dan bij huidige talentenjachten, vindt ze. Deze worden na hun deelname gewoon losgelaten. “Ze vallen dan misschien in een zwart gat,” vertelt ze deze week in Weekend.

Sita Vermeulen werd zo’n 25 jaar geleden bekend door de talentenjacht Starmaker, een periode waar ze heel dankbaar voor is. “Daar voor was ik gewoon een nuchter dorpsmeisje dat het leuk vond om te zingen, maar nooit durfde te dromen van een muzikale carrière, of eigenlijk gewoon te nuchter was om daarover te dromen.”

Hollandse nuchterheid

Sita’s deelname aan Starmaker veranderde alles. “Dan stap je ineens in zo’n huis en dan kom je eruit en je bent wereldberoemd in Nederland. Dat was een bizarre tijd. Overweldigend, maar ook leuk.” Sita is blij met de begeleiding die zij en haar K-otic-bandleden destijds kregen. “Wij werden heel goed begeleid. Onze manager zei vaak: “Het is heel bijzonder wat jullie meemaken, maar blijf wel met beide benen op de grond”. Een goede portie Hollandse nuchterheid.”

Zwart gat

Bij hedendaagse talentenjachten is de begeleiding na afloop van het programma veel minder goed, ziet Sita. “Je ziet nu vaak, met Idols bijvoorbeeld, dat iemand meedoet, wint en… los. Ze vallen dan misschien in een zwart gat of iets dergelijks.”

