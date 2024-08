Martien en Erica denken na over pensioen: ‘Gewoon rust’

Martien Meiland gaat langzamerhand nadenken over zijn pensioen. Over een paar jaar wil hij het rustiger aan doen, vertelt de realityster in het AD.

“Misschien ga ik ergens twee daagjes werken, of koffie schenken in een verzorgingstehuis. Dat lijkt me gezellig, over een jaar of vier. Geen verplichtingen, gewoon rust”, fantaseert de 63-jarige Meiland, die vanaf maandag te zien is in een nieuw seizoen Chateau Meiland.

Erica Renkema (60) wil nog niet denken aan haar ‘oude dag’. “Dat is heel ver weg voor mij. Ik ben altijd heel actief en vind het lekker om bezig te zijn. Ik zou niet stil willen zitten. Dat kan ik me niet eens voorstellen, wat doe je dan de hele dag?”