Mark Gillis mag na 9 weken ziekenhuisopname weer naar huis

Peter Gillis is opgelucht dat zijn zoon Mark na negen weken in het ziekenhuis weer naar huis mag. De 28-jarige realityster werd in juni in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen met een ernstige longontsteking. Hij heeft ook enige tijd op de intensive care gelegen. Vrijdag werd hij uit het ziekenhuis ontslagen.

“Het is een prettig gevoel. Alsof je een klein kind bent dat een lolly krijgt”, zegt vader Peter tegen het ANP over het nieuws dat zijn zoon weer naar huis mag. “We gaan nu rustig naar huis, dan kan Mark op tijd gaan slapen en even tot zichzelf komen en hebben wij ook een moment voor onszelf. Vandaag vergde veel energie.” De jonge Gillis blijft voorlopig in een appartement bij zijn vader en zijn vriendin wonen, waar hij dagelijks thuiszorg krijgt.

Volledig herstel

De artsen verwachten dat het volledige herstel van Mark een jaar gaat duren, zegt Peter. “We gaan kijken hoe het zich ontwikkelt en wat de dokters zeggen en wat hij zelf wil”, zegt hij over de werkzaamheden van zijn zoon in het familiebedrijf. “De eerste prioriteit is dat hij herstelt, daarna gaan we kijken wat hij kan en wil doen met werk. Maar we hebben nog een lange weg te gaan.”

Persmoment

Het nieuws over Marks ontslag werd bekendgemaakt tijdens een persmoment bij het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. De bijeenkomst werd onder meer gefilmd door de cameraploeg van de realityserie Massa is Kassa, waarin Mark en Peter te zien zijn.