Marianne Timmer: ‘Harry was geen vriend’

Na hand in hand op de rode loper te verschijnen leek het er wat romantisch tussen hen te zijn ontstaan, maar Marianne Timmer en Harry Mens bleken toch geen koppel. Voor Marianne iets dat ze makkelijk van zich afschudde, maar Harry leek dat iets anders te zien. De oud-schaatster reageert deze week in Weekend op de nasleep van hun vermeende relatie. “Het was altijd gezellig bij hem.”

In juni leek het er even op alsof Nederland een nieuw showbizzkoppel rijker was: Marianne Timmer en Harry Mens. De twee verschenen hand in hand op de rode loper en Harry voedde de geruchten door te doen alsof er zich iets romantisch tussen hen afspeelde. Maar daar bleek niets van waar. Tijdens de Nationale Haringparty ontkrachtte Marianne alle speculaties en maakte duidelijk dat er absoluut geen sprake was van “een prille liefde”. Sterker nog, ze was inmiddels met iemand anders aan het daten. Onlangs zag ze Harry weer tijdens de Stong Women Awards, een ontmoeting die in haar ogen prima verliep. “Harry was geen vriend. Het was altijd wel gezellig bij hem aan tafel, het was een netwerkgroepje. Het was een leuke setting met elkaar. Ja, Harry en ik praten met elkaar. Ik heb hem een handje gegeven. Of hij eroverheen gestapt is? Natúúrlijk!”

Onfatsoenlijk

Maar zo natuurlijk was dat niet, want Harry vond destijds dat Marianne zich “hoogst onfatsoenlijk” tegenover hem had gedragen. “Dat heb ik niet gelezen. Ik heb een statement afgegeven, zoals het is gegaan. En daar blijft het bij. Hij was hier, we hebben elkaar een hand gegeven en dat is het.”

