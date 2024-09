Marco Schuitmaker voor het eerst bij Holland Zingt Hazes

Marco Schuitmaker maakt volgend jaar zijn debuut bij de concertreeks Holland Zingt Hazes. Dat heeft de organisatie maandag onthuld. Zondag werd al bekend dat ook Mart Hoogkamer en Douwe Bob op 8 en 15 maart van de partij zijn in Ziggo Dome.

“Volgens mij was het doel van Hazes senior niet zozeer om de buitenkant ofwel het uiterlijk van de dingen weer te geven, maar juist het innerlijke… En dit was ook zijn kracht, hij was authentiek en puur en vertaalde in die tijd de ware werkelijkheid van dingen”, laat Schuitmaker (25) weten.

Holland Zingt Hazes is volgend jaar toe aan zijn dertiende editie. Tijdens de concerten zingen bekende artiesten de nummers van Hazes. Het is maandag precies twintig jaar geleden dat de iconische Nederlandse volkszanger overleed.