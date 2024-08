MAFS-Rowan en Astleigh verwachten eerste kindje

Ontzettend leuk nieuws voor Rowan en Astleigh uit Married At First Sight. Het stel is namelijk in verwachting van hun eerste kindje.

Na meerdere tegenslagen laat het stel weten dat hun droom is uitgekomen. Op Instagram maken Rowan en Astleigh dan ook bekend dat er een kleintje op komst is.

Bij een foto van hun bruiloft schrijven ze: ‘Hoe het begon’. Vervolgens laten ze een foto van de echo zien. ‘Hoe dromen uitkomen’, schrijven ze erbij.

Het stel kan op vele felicitaties rekenen. Zo reageert MAFS-expert Eveline Stallaart: “Oooohhhh wat ben ik blij voor jullie!! Gefeliciteerd!!”