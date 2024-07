Maan reageert op geruchten over drugsgebruik: ‘Frustrerend en niet leuk’

Maan de Steenwinkel vindt het “bizar” hoe de wildste verhalen over haar de ronde deden, toen ze afgelopen jaar een paar maanden uit de spotlights verdween. Aan tafel bij de talkshow Humberto à Paris op RTL 4 noemde de zangeres deze verhalen donderdagavond “frustrerend en niet leuk”.

“Het is bizar wat er ontstaat als je niet uit jezelf dingen laat weten”, reageert Maan op de vraag van Tan over hoe ze omging met juicekanalen die onder meer schreven dat het niet goed met haar ging en dat ze “aan de drugs” zou zijn. “Het ging top met mij. Ik lig met kokosnoot op het strand en je leest dat soort dingen. Het lijken verhalen waar je naam op lijkt geplakt, maar het ging niet over mij. Dat deel van de media snap ik niet. Het is frustrerend en niet leuk. Maar ik probeer er niet te veel mee bezig te zijn of mezelf voor te verantwoorden, want ik weet wel beter. Dat ben ik niet.”

Maan laste na de festivalzomer van 2023 een zakelijke pauze in, waarin ze geen nieuwe muziek uitbracht of optrad. “Ik heb het iets rustiger aangedaan”, vertelde Maan aan Humberto. “Ik had de behoefte even een stapje terug te nemen. Te reizen, meer te zien van de wereld. Meer naar binnen te gaan en te voelen van: vind ik het nog leuk wat ik doe?”

Nieuwe muziek

Eind april kwam ze weer met nieuwe muziek. Dat die vooralsnog minder goed aan lijkt te slaan dan de muziek die ze eerder maakte, vindt de 27-jarige zangeres niet erg, zei ze. “Ik heb bewust deze keuze gemaakt. Het kan dat een groep mensen het niet meer leuk vindt. Maar ook dat een nieuwe groep het wel leuk vindt. Ik wil niet leven naar de verwachting van wat mensen van mij willen. Ik wil doen wat ik wil”, aldus Maan.

Dit najaar gaat de zangeres op een tournee langs poppodia in Nederland en België. Ze speelt daar nieuwe, maar ook wat oude muziek.