Luid applaus voor Johan Derksen bij terugkeer Vandaag Inside

Johan Derksen en Wilfred Genee zijn woensdagavond weer in goede harmonie begonnen aan een nieuwe uitzending van de talkshow Vandaag Inside. Derksen werd met luid applaus verwelkomd. Genee en Derksen kregen in de uitzending van maandag ruzie, waarna laatstgenoemde boos naar huis ging. Dinsdag verscheen hij niet aan tafel bij het SBS6-programma.

In het item voorafgaand aan het programma werd Derksen onder luid applaus weer verwelkomd in de studio, waarbij het publiek uitbundig zijn naam scandeerde. De analist zei het wel gemist te hebben en grapte dat hij zijn vrouw thuis niet zo ver kon krijgen om hem zo welkom te heten. “Bovendien kan ik me beter hier zitten ergeren dan thuisblijven”, vond de 75-jarige tv-analist.

Eerder op woensdag werd bekend dat Derksen weer aan zou schuiven bij de SBS6-talkshow, nadat hij dinsdag verstek had laten gaan. Voor de uitzending moest hij wel nog naar het ziekenhuis, omdat hij dacht staar te hebben. Derksen bleek echter glaucoom te hebben, een oogziekte die ernstiger is. “Mijn oog kan op dit niveau blijven, maar het wordt nooit meer zoals het was”, zei hij toen Genee vroeg wat hij nog kon zien met dat oog. En grappend: “Ik zie jou heel wazig, maar dat stoort me niet.”