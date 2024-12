Linda de Mol weer samen met Jeroen Rietbergen

Linda de Mol en Jeroen Rietbergen zijn weer samen. Dat bevestigt haar management desgevraagd na berichtgeving van Shownieuws. De Mol werd recent al meerdere malen met Rietbergen in het openbaar gezien, maar ze hadden een relatie nog niet bevestigd.

In haar editorial van de nieuwe LINDA. hintte De Mol al op een relatie. “Met wie wil ik de tijd doorbrengen die me nog gegeven is? Daar ben ik inmiddels uit, al is dat een lang en moeizaam traject geweest”, schreef ze.

De Mol verbrak begin 2022 haar relatie met Rietbergen. Aanleiding was dat de muzikant en bandleider had toegegeven dat hij in het verleden seksuele relaties met vrouwen heeft gehad die betrokken waren bij het programma The Voice of Holland. Het programma werd stilgelegd wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Mol liet toen weten dat ze in “een vreselijke nachtmerrie” leefde. De zaak tegen Rietbergen werd geseponeerd.