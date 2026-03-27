Leslie Keijzer open over antidepressiva: ‘Ik zei dat ik doodging’

Tekst: Denise Delgado

Leslie Keijzer stelt zich open in een nieuwe aflevering van Open Casa. Tijdens een gesprek met Robbert Rodenburg vertelt ze over haar mentale gezondheid, het gebruik van antidepressiva en de gevolgen daarvan voor haar lichaam. Door de medicatie kwam ze naar eigen zeggen flink aan, iets waar ze zichtbaar mee worstelt.

Leslie vertelt dat ze antidepressiva gebruikt tegen angst- en paniekaanvallen. Die medicatie helpt haar, maar brengt ook bijwerkingen met zich mee. “Ik slik antidepressiva”, zegt ze. “Een variant die tegen angst- en paniekaanvallen is.” Volgens haar zorgen de pillen ervoor dat de onrust minder heftig is, al voelt ze zich er ook vlakker door. “Je wordt er vlakker van, maar ik heb wel minder paniek en angst. Die had ik eerst de hele dag.”

20 kilo aangekomen

Vooral de lichamelijke verandering vindt ze moeilijk. “Ik ben opeens 20 kilo dikker”, zegt ze daar eerlijk over. Hoewel mensen in haar omgeving daar volgens haar niet moeilijk over doen, raakt het haar zelf wel. “Dat is niet leuk.”

De spanningen hadden eerder een enorme invloed op haar dagelijks leven. Leslie omschrijft hoe heftig die periode voelde. “Ik was zo gestrest dat het net leek of mijn hart er ieder moment mee kon stoppen.” Tegelijkertijd merkt ze hoe groot het verschil is sinds ze medicatie gebruikt. “Het rare is dat ik dat door een pilletje niet meer heb.”

Hulp zoeken ging niet vanzelf. Leslie vertelt dat ze meerdere huisartsen benaderde omdat ze zich zo slecht voelde. “Ik ben naar twee verschillende huisartsen gegaan. Ik zei: ‘Geef mij iets, want ik ga dood.’ Het is heel raar, want ik zei dat ik doodging, maar ik was ook bang om dood te gaan.”

Impact thuis

Ook thuis had die periode grote gevolgen. Volgens Leslie heeft haar man Goof veel opgevangen toen het slecht met haar ging. “Hij heeft vrijwel zijn baan opgegeven voor mijn depressie, omdat ik niets meer deed.” Zelfs de zorg voor haar kinderen lukte haar op sommige momenten nauwelijks nog. “Ik heb zelfs periodes gehad dat ik de kinderen niet meer naar school kon brengen.”

Klachten na bevalling

Tot slot vertelt Leslie dat haar klachten direct na de bevalling begonnen. Dat was volgens haar een zeer donkere periode. “Het gebeurde gelijk na mijn bevalling. Ik weet nog dat ik in bad zat en zei dat ik niet meer wilde. Goof heeft er toen voor gezorgd dat ik er nog ben.”

BEELD: ANP