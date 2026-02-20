Echte Gooische Moeder Leslie Keijzer overweegt emigratie naar Kenia

Tekst: Denise Delgado

Leslie Keijzer (35), bekend van ‘Echte Gooische Moeders’, kijkt met haar gezin terug op een droomreis naar Kenia. Op Instagram vertelt ze dat de vakantie zó’n indruk maakte, dat ze zelfs hardop heeft uitgesproken dat ze er ooit zou willen wonen.

Rust in haar hoofd

Bij een reeks vakantiefoto’s met haar man Goof en hun kinderen schrijft Leslie dat ze tijdens de reis ineens stil kon staan bij alles. Normaal voelt haar hoofd, zegt ze, ‘druk’ en ‘alle kanten op’, maar in Kenia lukte het haar om die onrust los te laten. De sfeer was volgens haar opvallend ontspannen, iets wat ze niet altijd vanzelf ervaart op vakantie.

‘Echt verliefd geworden’

Leslie zegt dat ze ‘echt verliefd’ is geworden op het land en dat ze alles er fijn vond. Toen het gezin weer naar huis moest, vertelde ze aan Goof dat ze het liefst zou blijven. ‘Ik wil hier wonen,’ zou ze hebben gezegd, al houdt ze het voorlopig bij: ‘Wie weet ooit.’

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @LESLIEKEIJZER