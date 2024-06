Latenightshow Hilbrand en Pauw krijgt derde presentator

De latenightshow die Sophie Hilbrand en Jeroen Pauw vanaf het najaar gaan maken, krijgt een derde presentator. Dat bevestigt een woordvoerder van BNNVARA na berichtgeving van RTL Boulevard. De omroep is op zoek naar iemand die als vaste invaller zal optreden.

Eerder dit jaar werd bekend dat Hilbrand en Pauw na de zomer een nieuw tv-programma op de late avond gaan maken. Wie de derde presentator wordt, is nog niet bekend. Het programma krijgt ook een nieuwe titel. “Zodra er meer duidelijk is laten we dat weten”, aldus de woordvoerder.

Hilbrand en Pauw presenteerden eerder de talkshow Sophie & Jeroen op NPO 1. Pauw verving in het vorige seizoen de vaste presentator Khalid Kasem. Die legde in januari zijn werk neer nadat hij in verband was gebracht met omkoping.