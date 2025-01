Kensington doet grote aankondiging

Kensington heeft donderdag op sociale media beelden laten zien van waarschijnlijk de nieuwe zanger van de band. Ook kondigt de groep aan dat er op 16 januari nieuwe muziek verschijnt.

In een filmpje legt het nieuwe bandlid in het Engels uit dat de band hem heeft gevraagd om erbij te komen. “Ze kwamen binnen, superenthousiast en vroegen of ik bij Kensington wilde. En ik zei ja”, aldus de man, die vooralsnog niet bij naam wordt genoemd.

De band meldt ook dat er op 16 januari onder de titel A Moment nieuwe muziek uitkomt.

De afgelopen week gaf de uit Utrecht afkomstige band in diverse posts op sociale media al hints over een comeback. In 2021 kondigde toenmalige zanger Eloi Youssef aan te willen stoppen, waarna de groep in 2022 voor het laatst optrad. Kensington, opgericht in 2005, had hits met liedjes als Streets, Uncharted en Sorry. De drie overgebleven bandleden na het vertrek van Youssef zijn Casper Starreveld, Niles Vandenberg en Jan Haker.