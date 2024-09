Katja Schuurman open over overgangsklachten: ‘Niet zien aankomen’

Katja Schuurman heeft last van overgangsverschijnselen. De actrice zit in de premenopauze, deelt ze zondag op Instagram. “Die had ik even niet zien aankomen”, vertelt ze erover.

“Van sommige dingen denk je toch, tegen alle logica in, dat dat nooit iets met jou te maken gaat hebben. Maar goed. De overgang dus. Of de ‘premenopauze’ in mijn geval, want ik kan nog kindjes maken”, gaat de 49-jarige Schuurman verder. “Blijkt dat ik de psychische variaties waar ik inmiddels behoorlijk goed mee om kon gaan, nu kneiterhard minstens tien keer uitvergroot voor mijn kiezen krijg. (…) Dat is wel even een bak ellende en uitdaging. Net nu ik weer lekker steady ging.”

Schuurman gaat echter met goede moed verder. “Deze gaan we ook weer tackelen. Want zo doen we dat”, schrijft ze. “Vallen en weer opstaan. Vaak nog sterker dan ervoor. Hoop dat de oestrogeengel waarmee ik net ben begonnen, in combinatie met progesteroncapsules, gaan helpen de zon in mijn hoofd weer wat vaker en feller te laten schijnen. En de brainfog te laten optrekken.”

Vorige week werd bekend dat Schuurman binnenkort na 25 jaar haar terugkeer in Goede Tijden, Slechte Tijden maakt. “En ik hoop dat Jessica in GTST een zonnebril draagt, want dat janken helpt niet bij florissante frisse uitstraling”, grapt ze.