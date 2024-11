Karsu ‘overdonderd’ door zwangerschap

Karsu was “overdonderd” door haar eigen zwangerschap. “Dat het zo snel zou gaan, hadden we niet verwacht”, zegt de 34-jarige zangeres in de bijlage VROUW van De Telegraaf. “Maar dit kind is enorm welkom”, benadrukt Karsu.

Van de bekende zwangerschapskwaaltjes heeft Karsu, die in het voorjaar is uitgerekend, tot nu toe weinig last. “Ik voel me heel goed, heb alleen veel slaap, maar dat hoort erbij. Ik merk dat mijn lichaam reageert op de verandering, magisch hoe dat werkt.”

De band met familie vinden Karsu en haar partner Mike Schrama belangrijk voor hun kindje. “Mike en ik komen allebei uit gezinnen waar de band met de ouders heel hecht is”, deelt ze. “Zo willen wij ons kind ook opvoeden: omringd door lieve opa’s en oma’s, gezellig eten en veel bezoek over de vloer.”