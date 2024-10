Karsu in verwachting van eerste kindje

Karsu is zwanger. Dat hebben de zangeres en haar man woensdag aangekondigd via Instagram. Het is het eerste kindje voor het stel.

“Onze harten lopen over van liefde. We kunnen niet wachten om je in onze armen te houden, kleine BABY!”, schrijft Karsu. Bij het bericht staat een aantal foto’s waarop haar beginnende buikje te zien is.

De 34-jarige Nederlandse zangeres trouwde eerder dit jaar met haar partner Mike Schrama. “Ik ben getrouwd met mijn beste vriend en de liefde van mijn leven”, schreef ze destijds.