Karsu blikt terug op pittige eerste maanden van zwangerschap: ‘Viel vaak flauw’

Tekst: Denise Delgado

Karsu kijkt met een warm gevoel terug op haar zwangerschap, al begon die periode behoorlijk pittig. In een interview met ‘LINDA.mini’ vertelt de zangeres dat vooral het eerste trimester haar zwaar viel, doordat haar lichaam in korte tijd veel veranderde.

Kort na haar bruiloft ontdekte Karsu dat ze zwanger was. Dat nieuws kwam als een verrassing en het idee dat ze moeder zou worden, moest eerst even landen. Al snel merkte ze hoeveel impact de zwangerschap op haar lichaam had. “Ik heb een lage bloeddruk en er gaat zeker in het begin heel veel energie naar je baarmoeder, dus ik viel om de haverklap flauw”, vertelt ze.

Moeilijke eerste trimester

Ook de eerste maanden daarna waren niet makkelijk. Karsu had naar eigen zeggen moeite om überhaupt op gang te komen. “Ik kon amper mijn bed uit”, zegt ze over die periode. In het tweede trimester kwam daar verandering in en voelde ze zich weer beter. Toen lukte het haar zelfs om nog achttien shows met een volledig orkest te doen.

Nooit eerder geopereerd

De bevalling verliep uiteindelijk ’totaal anders’ dan ze vooraf had verwacht, maar groeide juist uit tot een moment dat ze nooit zal vergeten. In overleg met haar artsen koos ze voor een keizersnede, iets waar ze in eerste instantie tegenop zag omdat ze nog nooit eerder was geopereerd.

Haar partner Mike hielp haar tijdens de bevalling ontspannen door haar in gedachten mee te nemen naar plekken die veel voor hen betekenen. Daardoor raakte de ziekenhuiskamer steeds meer naar de achtergrond. “Ik keek in Mikes blauwe ogen, we knikten en ineens was daar onze zoon”, blikt Karsu terug.

De komst van zoontje Blues maakte diepe indruk op haar. “Sinds Blues er is, realiseer ik me namelijk pas echt hoe diep die band eigenlijk is, hoe intens de weg is die je samen hebt afgelegd.”

BEELD: ANP