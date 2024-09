Karel Gerlach: ‘Maan is mijn grote liefde en voorbeeld’

Goldband-zanger Karel Gerlach ziet Maan als zijn “grote liefde” en “voorbeeld”. Dat schrijft hij in een bericht op Instagram. Vrijdag bracht Maan haar nieuwe plaat Eclips uit.

“Wil even zeggen dat ik het meest trotse vriendje ben op deze aardbol”, schrijft Gerlach. “Ze is haar gevoel achterna gegaan en zo sterk gebleven.”

Maan laste na de festivalzomer van 2023 een zakelijke pauze in, waarin ze geen nieuwe muziek uitbracht of optrad. Eind april kwam ze weer met nieuwe muziek. Daarbij gooide ze het over een andere boeg, en dat lijkt iets minder goed aan te slaan dan haar oudere muziek. Bij Humberto zei Maan eind juli dat ze dat niet erg vindt. “Ik wil niet leven naar de verwachting van wat mensen van mij willen. Ik wil doen wat ik wil”, zei ze toen.

Gerlach schrijft dat het “niet niks” is om zo’n verandering door te maken. “Ik vind het stoer en weet zeker dat ze hiermee andere mensen kan inspireren om altijd naar je gevoel te luisteren”, zegt hij. “Ze is mijn grootste liefde en ook nog eens mijn voorbeeld.”