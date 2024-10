Kaj Gorgels en Jessie Jazz Vuijk doen grote aankondiging

Kaj Gorgels en Jessie Jazz Vuijk gaan samen een podcast maken. Dat deelt de 29-jarige Vuijk in een bericht op Instagram.

Gorgels en Vuijk kregen in december 2018 een relatie. “Jaren later groeit onze relatie nog steeds (met ups en downs)”, schrijft Vuijk. “Het leek ons een leuk idee om samen een podcast op te nemen, met topics als: ouderschap, man/vrouw-verhoudingen”, deelt de voormalig Miss Nederland. “Kaj weet van tevoren niet waar we het over gaan hebben.”

Vuijk en de 34-jarige Gorgels hebben inmiddels ook samen een kindje gekregen. Hun zoontje Xavier vierde recent zijn eerste verjaardag.