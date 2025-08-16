Max's "paul American" New York Premiere Jutta Leerdam

Jutta Leerdam geniet van ‘bruiloft van de zomer’

Tekst: Denise Delgado

16/08/2025

Jutta Leerdam (26) en haar verloofde Jake Paul (28) zijn neergestreken aan het schitterende Comomeer in Italië voor een glamoureuze aangelegenheid: de bruiloft van Jake’s broer, Logan Paul (30).

Bruiloft van de zomer

Op Instagram geeft Jutta haar volgers een inkijkje in de trip met een reeks zonnige foto’s. De idyllische locatie vormt het perfecte decor voor wat Jutta op Instagram al ‘de bruiloft van de zomer’ noemt.

Scherm­afbeelding 2025 08 16 Om 00.31.21
Olympische Winterspelen

Tussen het vieren door blijft de schaatsster trouw aan haar trainingsschema: ‘Ik ben nog steeds aan het trainen, maar ook aan het genieten.’ De Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan staan immers al lang in haar vizier.

Logan Paul en het Deense model Nina Agdal verloofden zich twee jaar geleden tijdens een vakantie in Italië en keren nu terug om hun liefde groots te vieren. Terwijl Logan en Nina in het huwelijksbootje stappen, kijken ook Jutta en Jake uit naar hun eigen grote dag. Jake vroeg haar in maart ten huwelijk, maar details over datum en locatie zijn nog niet bekend.

