Joshua Nolet vond AFAS Live-shows spannend in afwachting van baby

Joshua Nolet is blij dat de geboorte van zijn dochter nog even op zich laat wachten. Daardoor kon de zanger donderdag en vrijdag zonder al te veel zorgen de Chef’Special-concerten in Amsterdam doen.

“Het was stiekem best spannend want onze babygirl in Ca haar buik wilde laatst al bijna komen, maar ik ben dankbaar dat ze nog even is blijven zitten en we haar straks in peace kunnen verwelkomen”, schrijft Nolet maandag op Instagram. Zijn partner Caroline is momenteel hoogzwanger. De twee werden in maart 2022 al ouders van een dochter.

De zanger, die eerder dit jaar kampte met een hernia, is ook blij dat hij niet te veel last kreeg van zijn rug. “Ook ben ik dankbaar voor m’n rug, die me ondanks de struggle toch weer gedragen heeft deze shows.”