Joshua Nolet opnieuw vader geworden

Joshua Nolet heeft zijn tweede kindje verwelkomd. Zijn partner Caroline beviel zondagochtend van een dochter. Het meisje heet voluit Jones Umi Céline Nolet, heeft de frontman van Chef’Special bekendgemaakt.

“Welkom thuis Jones. Je moeder is een krijger. Echt de stoerste vrouw die ik ken. Ze is ook heel lief en zorgzaam”, schrijft Nolet op Instagram bij een foto waarop hij zijn tweede dochter vasthoudt.

De 36-jarige zanger en Caroline werden in maart 2022 al ouders van dochter Coco. Caroline is daarnaast moeder van zoon Sam, van wie Nolet naar eigen zeggen “bonusvader” is.