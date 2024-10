Joshua Nolet maakt Amsterdamse shows af als baby al komt

Als het tweede kindje van Joshua Nolet donderdag- of vrijdagavond ter wereld komt, maakt de zanger de Chef’Special-shows in AFAS Live in Amsterdam gewoon af. Die belofte deed de zanger donderdag in RTL Boulevard.

“De baby klopt al wel op de deur en ik heb vannacht nog even tegen de babybuik gezegd dat ze nog twee dagen moet blijven zitten. Even chillen”, zei Nolet over zijn hoogzwangere partner Caroline en de komst van zijn dochter. “Als de baby zich aandient zo van: ‘nou, ik kom vanavond’, dan maak ik die show nog even af en dan race ik naar het ziekenhuis.”

De 36-jarige Nolet kijkt uit naar de gezinsuitbreiding. “Er is niets magischer dan een nieuw kind mogen verwelkomen. Dat heb ik nu een keer mogen doen en ik heb heel erg veel zin in nog een kindje.”